È di qualche giorno fa la notizia che Evil Genius Games, compagnia sviluppatrice di giochi, ha fatto causa a Netflix per una violazione contrattuale legata al gioco di ruolo mai realizzato di Rebel Moon, il film di Zack Snyder.

Il regista aveva parlato più volte del mondo di Rebel Moon spiegando che aveva potenzialità infinite e il colosso dello streaming aveva infatti ingaggiato la compagnia per lo sviluppo di un gioco da tavolo, ma poi ha improvvisamente troncato tutti i rapporti, inducendo il capo della compagnia Dave Scott a fare causa.

In un video pubblicato su Youtube, Scott ha spiegato tutte le motivazioni legate alla sua decisione. Ha spiegato ad esempio che la compagnia era stata contattata da Zack Snyder e da Netflix a inizio anno per lo sviluppo di un gioco dedicato a Rebel Moon. Dopo alcuni mesi di lavoro, la squadra aveva realizzato una guida completa per il giocatore, una guida per un master e una “enciclopedia del mondo” piena di informazioni sulla mitologia del film di fantascienza.

“Ecco perché siamo rimasti molto sorpresi di scoprire un mese dopo che avevano rescisso il contratto“. Netflix ha risposto a Scott che si era trattato di un licenziamento: alla Gamma Expo la Evil Genius Games aveva presentato il gioco per il pre-acquisto a potenziali rivenditori, violando gli accordi di non divulgazione.

Le richieste del capo della compagnia sono allora le seguenti:

“Riconoscere il nostro contributo nella costruzione del mondo”

“Pagarci le somme dovute per il lavoro svolto”

“Distribuire il gioco perché è bellissimo e tutti dovrebbero poterci giocare”.

Nella causa si legge che Netflix è responsabile di una perdita di “milioni di dollari” visto che avevano chiesto alla compagnia la priorità assoluta in vista dell’uscita del film, ed Evil Genius era stata così costretta a rinunciare ad altre opportunità lavorative.

Alla stampa Scott ha dichiarato la sua speranza è che i fan contattino Netflix e Zack Snyder per far uscire il gioco.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenit!

