Rebel Moon: “Tutto il cast andrebbe in capo al mondo con Zack Snyder”, secondo Corey Stoll

Impegnato a promuovere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Corey Stoll ha parlato con Collider di uno dei suoi prossimi film, Rebel Moon di Zack Snyder.

L’attore ha avuto grandi parole per il regista:

È in trincea con tutti. Non appena metti piede sul set, ti rendi conto che tutti dal cast alla troupe andrebbero fino in capo al mondo per lui. Il motivo è che è pronto a restare sommerso di polvere, a 40 gradi nel deserto, dopo ore e ore con il sorriso stampato in faccia. È una gioia assistere a qualcosa di queste proporzioni senza che lui perda il divertimento e l’entusiasmo.