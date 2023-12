La prima parte di Rebel Moon, la pellicola sci-fi targata Zack Snyder, è disponibile da oggi in streaming esclusivo su Netflix. Come noto, il filmmaker e il colosso di Los Gatos hanno instaurato da anni un rapporto di collaborazione esclusiva venutosi a creare dopo la separazione fra Zack Snyder e la Warner, un divorzio scatenato anche dalle ingerenze che la major ha avuto nella lavorazione dei cinecomic DC del regista, soprattutto durante la travagliata lavorazione di Justice League.

Sia Snyder che Netflix hanno sottolineato speso e volentieri che una cosa del genere non si sarebbe verificata nell’arco della loro partnership. Ed effettivamente, già con Army of the Dead il filmmaker ha avuto sostanzialmente carta bianca. La stessa cosa è avvenuta anche durante la lavorazione di Rebel Moon, di cui Zack Snyder ha avuto il totale controllo creativo.

A Tal proposito, Ed Skrein, interprete del villain Atticus Noble, e Sofia Boutella, Kora, hanno spiegato nel corso di un’intervista:

Ed Skrein: Assolutamente sì, aveva il totale controllo del film. Io e Sofia siamo stati davvero fortunati a far parte di questo progetto, a essere stati scelti come protagonisti. Continuavo a pensare “Dove sono tutte le persone di Netflix che gli dicono cosa fare? Ha le chiavi del castello”. Da quello che so gli hanno solo detto “Prendi le chiavi, amico. Vai a fare un giro”. Siamo realmente riusciti a fare tutto ciò che volevamo fare. A volte mi rivolgevo a lui e gli dicevo “Ho avuto questa idea folle per Noble”, e lui rispondeva, “Mi piace”. Poi, una settimana o giù di lì dopo, nel giorno in cui stavamo girando, aveva ideato anche più cose, ancora più oscure e più folli. E pensavo “Lo stiamo facendo davvero”. Ed era evidente che lui potesse fare affidamento sul controllo totale da parte della produzione. Credo sia doveroso fare un applauso a Netflix per avergli dato questo spazio e questa libertà creativa. E sento anche che se hai Zack Snyder, gli dai le chiavi del maledetto castello, e gli dai tutto quello di cui ha bisogno. Sì, signore. E credo che tutto questo si può vedere sullo schermo: questo film è Zack Snyder che fa Zack Snyder ed è il Zack Snyder più Zack Snyder che sia mai stato fatto in un film di Zack Snyder. Sofia Boutella: Sì, e hai ragione riguardo a Netflix. Zack meritava di poter realizzare questo progetto e sono così grata a Netflix per averglielo dato con le chiavi del castello, praticamente. Ma se ci pensi Netflix ha fatto la stessa cosa per Guillermo del Toro con Pinocchio. Ha voluto fare quel film per molto tempo ed è riuscito finalmente a farlo perché Netflix glielo ha permesso.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Screen rant

