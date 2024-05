A giudicare da quanto riportato da Filmratings, Rebel Moon: Parte 1 – Figlia del fuoco arriverà in edizione estesa con un altro titolo.

Come si legge nella pagina dedicata al film di Zack Snyder, il film in arrivo in estate sarà proposto in edizione estesa con il titolo Rebel Moon: Capitolo Uno – Calice di sangue (Rebel Moon- Chapter One: Chalice of Blood).

Come già preannunciato dal regista e come si può leggere, il visto censura assegnato al film è un R, un divieto ai minori per “violenza sanguinolenta brutale, scene crude, contenuto sessuale, nudità e linguaggio forte“.

Rebel Moon: Parte 1 e 2 sono ora disponibili su Netflix. Trovate tutte le notizie su Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice nella nostra scheda.

