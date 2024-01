C’è un colpo di scena verso la fine di Rebel Moon di Zack Snyder, ora su Netflix, che il cast non ha particolarmente apprezzato.

Si tratta del momento in cui Kai, il personaggio interpretato da Charlie Hunnam, tradisce tutta la squadra, come raccontato da Staz Nair durante un’intervista con THR:

Tutti noi abbiamo iniziato a scherzare sul fatto che nell’edizione estesa potrebbe esserci una battuta in cui Kai dice: “Beh, se credete che sia bello, aspettate di vedere il mio fratello gemello”. Abbiamo forgiato questo legame strepitoso, tutti quanti. Ho addirittura invitato alcuni attori al mio matrimonio. Io e Charlie andiamo molto d’accordo… perciò [il tradimento di Kai] faceva davvero schifo. So che tutti dicono: “Oh, il cast è strepitoso, li adoro, sono i migliori! Abbiamo davvero legato”, ma so che è una cosa che riguarda anche il dietro le quinte, oltre ai rapporti che esistono sul grande schermo.