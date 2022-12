Red One: The Rock celebra un mese di riprese con una serie di foto dal set

È stato raggiunto il traguardo di un mese di riprese per Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios con protagonisti The Rock e Chris Evans.

Dwayne Johnson ha celebrato l’occasione con le foto che trovate a seguire e il post che vi riportiamo:

Il mese appena trascorso sul set della nostra nuova saga natalizia nota come Red One è stato assolutamente pazzesco. Il nostro film è grosso, divertente, pieno d’azione ed è una rivisitazione fresca della mitologia del Natale. Immaginate un Jumanji che incontra Miracolo nella 34° strada che incontra Hobbs & Shaw con un pizzico di Harry Potter e con la ciliegina sulla torta del mio film di Natale preferito, La vita è meravigliosa.

Dwayne Johnson e Chris Evans sono affiancati non solo da Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel e Mary Elizabeth Ellis, ma anche da J.K. Simmons e Bonnie Hunt, scelti per interpretare Babbo Natale e la signora Claus.