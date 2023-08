Secondo quanto rivelato da The Wrap Ángel Manuel Soto, regista di Blue Beetle, sarebbe stato ingaggiato dalla MGM per dirigere The Wrecking Crew.

Il progetto, descritto come un action movie, è basato su una sceneggiatura scritta da Jonathan Topper prima dello sciopero che sta vivendo Hollywood.

Dave Bautista e Jason Momoa sono in trattative per recitare nel progetto (lo erano già prima del sopracitato sciopero).

