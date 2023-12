Jack Ryan è il personaggio ideato dalla fantasia del compianto scrittore Tom Clancy protagonista di ben trenta romanzi (chiaramente non tutti realizzati dallo scrittore citato) che, fra grande e piccolo schermo, è stato interpretato da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine e, più di recente, John Krasinski nella serie proposta in streaming esclusivo su Prime Video.

In una recente intervista, Phillip Noyce, il regista di Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, i due film di Jack Ryan interpretati da Harrison Ford che nel 1992 e nel 1994 sono stati autentici campioni d’incasso, ha spiegato perché non riesca a guardare la serie TV con John Krasinski.

No, non l’ho vista. Semplicemente non posso. Per me, Harrison Ford è Jack Ryan e nessun potrebbe esserlo. Ho investito così tanto me stesso in quella collaborazione, sono stato incredibilmente coinvolto a livello personale in quei due film perché mio padre lavorava nei servizi segreti, nell’intelligence dell’esercito, durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono cresciuto ascoltando le sue storie sul addestrare guerriglieri da paracadutare dietro le linee giapponesi nel Sud Pacifico e nel Sud-Est asiatico. Quindi, i miei film su Jack Ryan erano, in un certo senso, il cercare di esaudire il mio desiderio di avvicinarmi a mio padre, che era stato una sorta di spia, proprio come Jack Ryan. Un’era diversa, una guerra diversa.

Poi aggiunge:

Ho visto i trailer della serie di John e sembra fantastica, ma per me è stata anche un’emozione speciale andare con Harrison Ford alla CIA e vedere come ci hanno aperto le porte in modo così aperto, rivelandoci la tecnologia che è diventata parte integrante della guerra moderna, come le immagini satellitari e così via. Quando nessuno conosceva queste cose, la CIA lo ha fatto di nuovo per Angelina Jolie in Salt (diretto sempre da Noyce, ndr.). Lei nel film interpreta un’agente doppiogiochista, e loro hanno riunito otto donne doppiogiochiste, le hanno messe in una stanza a Langley, e noi stavamo seduti da Paramount e parlavamo con loro. Alcune erano dietro la macchina da presa e non potevano rivelare le loro vere identità. Quindi, sai, è difficile per me guardare film di spionaggio fatti da altre persone, perché sono stato così immerso in quelli che ho realizzato io.