I registi di Batgirl parlano del “trauma” vissuto e svelano a che condizione tornerebbero a dirigere un film DC

In una recente intervista con Deadline, Adil El Arbi e Bilall Fallah sono tornati a parlare di Batgirl, il loro film che la Warner Bros. ha deciso di cestinare per motivi fiscali, rinunciando sia alla distribuzione al cinema che su HBO Max.

Su quanto accaduto Fallah ha definito il tutto una “esperienza traumatica”, sottolineando di aver “provato ogni tipo di emozione” dopo aver appreso la notizia.

“C’era ancora tanto da fare, ma ci hanno detto che è stato per motivi economici e che quindi il film non poteva essere distribuito” ha spiegato El Arbi, con Fallah che ha aggiunto che molta delusione è legata al cast di attori e alle loro interpretazioni che non potranno essere viste.

I due, comunque, non hanno escluso di tornare a a lavorare a un altro progetto DC, ma a una condizione:

Adoreremmo lavorare a un progetto DC in futuro, ma a una condizione: che il film esca. È l’unica richiesta.

Fallah ha poi sottolineano: “Siamo ancora fan dell’universo DC”.

