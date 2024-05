La versione home video di Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball presenterà un contenuto speciale unico.

Darà infatti l’occasione agli spettatori di ammirare l’ultima fatica del regista senza effetti visivi, per poter ammirare ancora di più le interpretazioni degli attori attraverso la performance capture.

A rivelarlo è stato il regista durante un’intervista con Ape Nation. “Sto lavorando a una cosa per il DVD che permetterà di vedere il film – tutto il film – con i giornalieri grezzi” ha svelato. “Darà modo di vedere quanto siano vicine le due versioni [con effetti visivi e senza] e come tutto venga messo insieme. È uno spettacolo da poter ammirare in tutta comodità“.

Ha poi aggiunto:

Io e Erik [Winquist], il nostro supervisore degli effetti visivi, registreremo un commento audio, sarà splendido. Per degli appassionati come noi, sarà qualcosa di unico. Non si è mai fatto nulla del genere.

Il regno del pianeta delle scimmie arriverà al cinema in Italia l’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

