Durante un’intervista con THR, Kevin Durand ha parlato del destino del suo Proximus in Il regno del pianeta delle scimmie, il film di Wes Ball ora in sala.

L’attore ha fatto riferimento alla presunta morte del personaggio, che nelle scene finali del film finisce dritto in mare da un’altezza molto elevata.

“Non so dirvi di Proximus, è riuscito a uscire vivo dall’oceano?” si è chiesto l’attore, prima di aggiungere:

Non si è visto il suo corpo, abbiamo visto solo un grosso tuffo. È una creatura gigantesca e magnifica, e vista la densità di questa bestia, è riuscito a sopravvivere? Non lo so, […] ma credo ci sia una possibilità [che sia sopravvissuto].