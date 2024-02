I coordinatori di intimità potrebbero perdere il lavoro se dovessero dimostrare poca discrezione sulle persone con cui sono chiamate a lavorare, secondo SAG-AFTRA.

Dopo il caso Miller’s Girl, il film scritto e diretto da Jade Halley Bartlett con protagonisti Jenna Ortega e Martin Freeman, il sindacato ha deciso di rafforzare il regolamento di riservatezza per i coordinatori. Se le figure incaricate dovessero non rispettare i protocolli, si ritroverebbero radiati dall’albo dei coordinatori.

L’irrigidimento delle regole è stato annunciato poco dopo le polemiche scatenate dal film Miller’s Girl in cui una studentessa interpretata da Jenna Ortega e il suo professore, interpretato da Martin Freeman, sono protagonisti di alcuni rapporti sessuali. Diversi spettatori hanno definito le scene “disgustose” e “fuori luogo” vista la differenza d’età tra i due attori che hanno 52 anni e 21 anni e così il Daily Mail ha intervistato la coordinatrice di intimità Kristina Ariona per fare un po’ di luce sulla produzione.

Ignorando l’accordo di riservatezza firmato con la Lionsgate, Ariona ha condiviso alcuni dettagli sul dietro le quinte, sottolineando ad esempio che Jenna Ortega è stata coinvolta in prima persona nella pianificazione delle scene in questione.

“Jenna era molto determinata e molto sicura di ciò che voleva fare” ha spiegato, aggiungendo che “per questo film, in particolare, visto il materiale sensibile, hanno girato diverse versioni di una scena in modo ce il pubblico potesse indicare quelle più eccessive durante le proiezioni di prova“.

Per quanto non diffamatorie, le dichiarazioni della coordinatrice non sono state viste di buon occhio nel settore.

“I coordinatori di intimità sono una risorsa fondamentale su un set per garantire la protezione dei nostri membri durante le riprese di scene intime” ha commentato un portavoce di SAG-AFTRA. “E dovrebbero mantenere la riservatezza sul lavoro e sull’esperienza degli attori chiamati a girare scene estremamente sensibili a meno che non abbiano un permesso specifico da parte degli attori coinvolti“.

“I membri di SAG-AFTRA devono sentirsi al sicuro e a proprio agio di poter interagire con i coordinatori di intimità” ha aggiunto un’altra fonte.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok!

Classifiche consigliate