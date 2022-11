Renfield: Nicholas Hoult preannuncia un “bizzarro” Nicolas Cage nei panni di Dracula

In Renfield, film Universal diretto da Cris McKay, Nicholas Hoult interpreterà l’omonimo personaggio, il servo di Dracula, che invece avrà il volto di Nicolas Cage. In un’intervista con THR in occasione dell’uscita di The Menu (LEGGI LA RECENSIONE), Hoult ha condiviso il suo entusiasmo nel tornare a lavorare col collega a 17 anni da The Weather Man, anticipando quale approccio quest’ultimo apporterà all’iconico personaggio. Ecco le sue parole:

Mi sono sentito molto fortunato a tornare sul set con lui perché sono un suo grande fan. Ma lavorando con lui mentre interpretava Dracula, non credo ci siano due cose più iconiche di Dracula e Nic Cage. Quindi, metterli insieme ed essere nelle scene con lui e osservare tutta l’ispirazione e tutte le cose che porta al personaggio, il divertimento, la dedizione, il suo amore per la recitazione, ho amato ogni singolo momento. Come persona, è un’anima pura da avere intorno, e sono entusiasta che la gente veda quello che ha fatto. È originale, ma è impregnato di molta storia, la storia di Dracula e del folklore. Quindi è eccitante, anche se ha un tono molto bizzarro ed elevato per una action comedy. Quindi sono entusiasta.

Renfield sarà una rivisitazione in chiave moderna ambientata ai giorni nostri della storia di Dracula. Nel romanzo, R.M. Renfield è un paziente ricoverato nel manicomio del dottor Seward e che è convinto che si debba nutrire del maggior numero di anime possibile (tra cui anche insetti e volatili) per vivere più a lungo.

FONTE: THR