Renfield: nuovi dettagli sulla relazione tossica fra Dracula e il suo servitore

A inizio gennaio la Universal ha diffuso online il primo trailer di Renfield, film con Nicholas Hoult nei panni del servo di Dracula, interpretato da Nicolas Cage. Se ve lo siete perso, lo trovate in questo articolo di BadTaste.

Intervistato da Screen Rant, David Alpert, co-fondatore e CEO di Skybound Entertainment, la casa di produzione della pellicola, ha potuto fornire qualche dettaglio aggiuntivo sulla relazione tossica che lega Dracula al suo fedele servitore, Renfield appunto.

Abbiamo Renfield in uscita ad aprile e c’è questa cosa, ovvero che abbiamo visto un sacco di storie di Dracula. Ci sono un milione di storie di e su Dracula, ma vi garantisco che non avete mai visto qualcosa del genere, un approccio simile al personaggio. Basato sul fatto che Renfield e Dracula sono in una relazione di co-dipendenza in cui Dracula è il narcisista supremo.

Poi aggiunge:

È una di quelle idee che, una volta che le senti, ti portano a dire “Ma certo!”. Pensa a quando, sul lavoro, ti ritrovi a stare con qualcuno che è come un vampiro psichico. Ecco, qua ci aggiungi anche il fatto che è effettivamente un vero e proprio vampiro. E poi imposti il film su queste dinamiche, che non mi pare di aver mai visto raccontate. Ritengo si debba sempre lavorare all’intersezione di storie familiari, fatte però in un modo differente che amiamo.

Renfield, la sinossi ufficiale e i dati di produzione

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible. Il film è interpretato da Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, Focus – Niente è come sembra). Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invincible), dai co-presidenti Bryan Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e Sean Furst (Daybreakers – L’ultimo vampiro) e da Chris McKay. La partner di produzione di McKay, Samantha Nisenboim (co-produttrice, La guerra di domani) è produttrice esecutiva.

