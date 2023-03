Si dice che l’imitazione sia la più sincera delle adulazioni, ma sembra che Satoshi Kon non fosse dello stesso avviso.

In rete è riemersa un’intervista in cui il celebre regista, sceneggiatore e fumettista giapponese analizzava i punti in comune tra la sua filmografia e quella di Darren Aronofsky. Parlando nello specifico di Perfect Blue, film arrivato nel 1997, Satoshi Kon ha spiegato che la scena in cui troviamo la protagonista nella vasca da bagno è stata ripresa da Aronofsky per una sequenza di Requiem for a Dream:

A quanto pare è un grande fan del film e in realtà ne ho parlato con lui quando è venuto qui per promuovere Requiem for a Dream. […] Ha usato queste due inquadrature, la stessa angolazione e la stessa posa. Gli ho chiesto un commento e mi ha detto che era un omaggio a me.

L’intervistatrice ha poi sottolineato che ci sono sicuramente dei “punti in comune” tra Perfect Blue e Requiem for a Dream, e a quel punto Kon ha aggiunto: “Punti in comune o plagi? Quando gliel’ho chiesto, ha parlato di omaggi“.

Satoshi Kon (Perfect Blue, Paprika…) about how he was plagiarized by Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, Black Swan…) pic.twitter.com/omcjolNH8o — Otaking (@TheOtaking) March 20, 2023

Fonte: Comicbook

