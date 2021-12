Quando mancano solo quattro giorni all’attesissima reunion di, sono arrivate una serie di immagini ufficiali tratte dallo speciale Max Original intitolato

Nelle foto vediamo alcuni degli storici attori della saga, tra cui ovviamente i protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, oltre a Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy) e altri ancora.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia sarà un’esclusiva di Sky: nel nostro paese andrà in onda su Sky Uno, a partire dalle 9 del mattino del 1 gennaio, su un canale interamente dedicato alla saga: Sky Cinema Harry Potter (303 della piattaforma Sky, attivo fino al 16 gennaio). In streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Successivamente, lo speciale sarà sempre disponibile su Sky on demand e su NOW.

Qui sotto trovate tutte le immagini: