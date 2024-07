In una recente intervista con Vanity Fair per parlare di Il gladiatore 2, Ridley Scott ha parlato della sua carriera e dell’industria del cinema.

Il regista ha ammesso, infatti, che avrebbe voluto realizzare i sequel di alcuni suoi celebri film:

Sono stato lento a ingranare. Voglio dire, avrei dovuto realizzare i sequel di Alien e Blade Runner, ma all’epoca ero diverso. Non volevo dover affrontare di nuovo tutto quello che avevo passato, perciò su Alien sono arrivati James Cameron e poi David Fincher.

Ha poi aggiunto:

Sono l’autore di due saghe. La maggior parte dei registi a Hollywood – di certo, diciamo, quelli al mio livello – non si lasciano sfuggire certe cose. Ma Alien è stato il mio secondo film, perciò non ho avuto molta scelta. E Blade Runner è stato il mio terzo film, perciò non ho potuto fare altro perché avevo degli studi molto tosti con cui fare i conti. È stato il mio “benvenuto a Hollywood“.