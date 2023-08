Under the Silver Lake, film mistery del 2018, avrebbe potuto essere l’ultimo film di Andrew Garfield. In senso letterale. La sua co-star nel film, Riley Keough, ha raccontato di aver rischiato di causare a Garfield una violenta reazione allergica alle arachidi.

Come spiegato da Riley Keough in un video con Vanity Fair:

Ero al reparto trucco e stavo mangiando una specie di barretta con la granola e stavo per girare una scena in cui dovevo baciare Andrew. La truccatrice mi ha chiesto: “Ci sono arachidi lì dentro?“. Il produttore è arrivato e ha detto: “Riley, Andrew è molto allergico alle arachidi e dobbiamo fermare il set. Non so perché [quelle barrette] siano state portate qui“… Io ho pensato: “Oh cazz*o, è assurdo!“. Ma anche grazie a Dio che quella donna se n’è accorta perché io non ne avevo idea.

