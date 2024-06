Dopo l’annuncio di Road House 2 – sequel del reboot del celebre film culti degli anni ’80 – e del ritorno di Jake Gyllenhaal nei panni di Dalton, l’attore ha parlato di cosa dobbiamo aspettarci in un’intervista per TVLine.

Gyllenhaal, anche se ha ammesso di non avere informazioni dettagliate sul progetto, ha infatti dichiarato:

Quello che posso dirvi è che sono veramente emozionato all’idea di tornare. Abbiamo una serie di idee diverse che vorremmo esplorare, e il fatto che potremo effettivamente essere in grado di metterle in pratica è davvero emozionante! Il sequel amplierà ancora di più questa storia, sarà qualcosa di ancora più grande e, onestamente, non vedo l’ora!