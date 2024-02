Lo stesso Jake Gyllenhaal ha recentemente diffuso in rete un video che mostra la sua preparazione atletica per poter prendere parte a Road House (remake de Il duro del Road House in arrivo solo ed esclusivamente in streaming su Prime Video).

Ecco il video:

Nel cast della pellicola, oltre a Jake Gyllenhaal, anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington è aveva Patrick Swayze nei panni del protagonista.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate