Il fumettista Rob Liefeld vorrebbe portare Bloodstrike, serie a fumetti partorita dalla sua mente, sul grande schermo. Il co-creatore di Deadpool ha collaborato con Phillip J. Silvera, coordinatore degli stunt del cinecomic del 2016 con Ryan Reynolds, per dare vita a un trailer prototipo (nel gergo proof of concept) per un eventuale film.

A un certo punto, alcuni anni fa, Akiva Goldsman e Graham King iniziarono a lavorare un adattamento a cui si interessò anche Netflix, ma poi non se ne fece nulla.

Dopo anni di ricerca, Liefeld ha trovato Silvera come collaboratore definendolo perfetto per la visione che hanno in comune del progetto.

“Prometto di portare tutti voi in questo viaggio mentre costruiamo insieme il nostro film di Bloodstrike” ha scritto Liefeld su Instagram. “Il cast, lo studio, la sceneggiatura… vi aggiornerò man mano. […] Ecco solo un assaggio di ciò che vi attende. Sono più deciso che mai a dare vita al mio catalogo Extreme con collaboratori di talento come Phil, ed è solo l’inizio“.

Fonte: Instagram

