Robert Downey Jr. ha vinto il primo Oscar della sua carriera: in occasione della 96 esima edizione degli Academy Awards, l’attore è stato premiato come migliore attore non protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan.

Downey Jr. aveva ricevuto due nomination in precedenza: nel 1993 per Chaplin e nel 2009 per Tropic Thunder.

Robert Downey. Jr.: il discorso agli Oscar

“Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine. E vorrei anche ringraziare mia moglie, Susan Downey: lei mi ha trovato come un cucciolo abbandonato e da brava veterinaria mi ha salvato. Avevo bisogno di questo lavoro più di quanto questo lavoro avesse bisogno di me, Chris è arrivato e mi ha inserito nel miglior cast possibile. Sono un uomo migliore grazie a voi. Ciò che facciamo ha senso, e quello che scegliamo è importante. …Tornando ai miei agenti… non posso che ringraziarli! E ringrazio anche la mia stylist. Ringrazio infine anche il mio avvocato che in questi 30 anni ha cercato di farmi assicurare e di salvarmi la pelle un mucchio di volte!

