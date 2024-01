Sono passati un paio d’anni da quando è stato annunciato lo sviluppo di uno spin-off di Rocky intitolato Drago e incentrato sulla famiglia Drago.

Il film non ha ancora ottenuto il via libera, una cosa di cui Dolph Lundgren ha discusso in una recente intervista con Screenrant. L’attore ha spiegato che lo studio ha deciso di dare priorità a Creed 4 visto che la sceneggiatura di Drago non era pronta, anche se nel frattempo è sorto il problema Jonathan Majors:

La MGM stava sviluppando la sceneggiatura di un film chiamato Drago sul mio personaggio e su mio figlio. Poi è cambiata la dirigenza, poi Creed 3 è andato molto bene e hanno deciso di sviluppare Creed 4. Questo fino all’anno scorso, adesso c’è un problema con un attore di Creed 4.

Ha poi aggiunto:

La storia che avevano sul film di Drago era interessante, parlava dell’arrivo in America, era quasi una storia di immigrazione con me e mio figlio, era molto bella. In Creed 2 all’inizio siamo in Ucraina, a Kyiv, è lì che si apre il film anche se non è specificato. La sceneggiatura [di Drago] iniziava con un’invasione russa, poi attraversavamo una serie di momenti difficili che ci spingevano a decidere di andare in America. Era interessante.

Vi ricordiamo che l’annuncio del film ha esacerbato dei dissapori esistenti da tempo fra Sylvester Stallone, la Mgm e fra i detentori dei diritti di Rocky, ovvero Irwin Winkler e la sua famiglia. Qui tutti dettagli della vicenda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate