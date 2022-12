Rogue One: Diego Luna smentisce le voci su un finale alternativo con Darth Vader

In una recente intervista con The Sith Council, Diego Luna è tornato a parlare di Rogue One: A Star Wars Story smentendo le voci su un finale alternativo in cui Darth Vader avrebbe dovuto uccidere Cassian, Jyn e l’equipaggio.

L’attore ha spiegato che il finale è sempre stato lo stesso sin da quando Gareth Edwards gli ha parlato del progetto per la prima volta:

La prima volta che mi chiesero di parlare con il regista, a Los Angeles, mi portarono in un ristorante, che era vuoto. [Gareth Edwards] dava le spalle al muro, aveva il computer davanti e mi chiese di sedermi accanto a lui. Iniziò a raccontarmi una storia dicendo: “E allora questa ragazza, poi questo ragazzo, poi questa ragazza, e poi questo ragazzo…“. Mi iniziò a mostrare dei disegni e dei concept e poi alla fine gli chiesi: “Perché me ne hai parlato così?“. E lui: “Voglio che sia tu quel ragazzo. Se sei d’accordo, tocca convincere tutti gli altri, ma vorrei tanto che fossi tu“. Io non ci credevo: “Wow, perfetto, lo adorerei tanto“. La storia che mi raccontò era quella che abbiamo visto, dall’inizio alla fine. Sono cambiate molte cose, ma non la fine.

