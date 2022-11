Rogue One: il montatore di Andor parla dell’apporto di Tony Gilroy e delle riprese aggiuntive

In un recente episodio di The Rogue Ones Podcast, il montatore di Andor John Gilroy ha parlato delle riprese aggiuntive di Rogue One: A Star Wars Story e dell’apporto di suo fratello Tony, chiamato a supervisionare la sessione extra nel corso della post-produzione.

Ecco le sue parole:

La questione è semplice. Avevano un film tra le mani e hanno chiamato Tony. Lui si è dato da fare con un altro montatore che stava già lavorando al film, Colin Goudie, e ha applicato le lezioni apprese quando lavoravamo insieme. Alla fine ha praticamente scritto una storia nuova, molto diversa. Poi si è trattato di metterla in pratica.

Per le riprese aggiuntive ha poi spiegato che la Disney ha dovuto fare un investimento non da poco, ma visti i risultati di pubblico e critica alla fine sembra proprio che ne sia valsa la pena.