Rogue One: A Star Wars Story torna nelle sale IMAX con un contenuto esclusivo su Andor

Rogue One: a Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars, primo spin-off della saga di Star Wars, tornerà nelle sale IMAX americane il 26 agosto in 150 sale selezionate del Nord America.

Il film torna nelle sale in versione rimasterizzata in vista della release su Disney+ di Andor, serie televisiva incentrata sul personaggio interpretato nel film da Diego Luna. E proprio durante queste nuove proiezioni di Rogue One sarà presente anche un contenuto esclusivo sulla serie.

Qua sotto potete vedere il poster per l’evento:

Nel cast della serie, oltre al protagonista Diego Luna, ci sono anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

FONTE: CS