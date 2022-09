Rogue Squadron: la Disney toglie dal calendario il film di Star Wars. Nuove date per gli altri titoli

Un colpo di scena che forse in molti, dopo la scarsità di notizie e annunci a riguardo negli ultimi mesi, si aspettavano: la Disney ha ufficialmente tolto dal calendario Rogue Squadron, il film di Star Wars che doveva essere diretto da Patty Jenkins ma dal quale la regista ha preso recentemente le distanze. Non uscirà quindi più il 22 dicembre 2023, tuttavia la Lucasfilm lo starebbe tenendo “in sviluppo”.

Quale sarà, quindi, il prossimo film di Star Wars a uscire al cinema? Rogue Squadron sarebbe stato il primo film della saga a uscire sul grande schermo dopo L’ascesa di Skywalker, distribuito nel 2019. La Lucasfilm sta lavorando a numerose serie tv, e tra i film attualmente in sviluppo ce n’è uno che coinvolge Taika Waititi, uno che coinvolge Rian Johnson e uno che coinvolge Kevin Feige. Nessuna notizia, però, circa l’effettiva concretizzazione di questi progetti. Non stupisce, insomma, che la Disney non abbia fatto alcun annuncio theatrical alla D23 sul franchise.

La Lucasfilm, comunque, ha ancora un film di Star Wars fissato per il 19 dicembre 2025, e un altro il 17 dicembre 2027. Tutto può cambiare, ovviamente, ma al momento queste date sono ciò a cui si aggrappano i fan della saga.

Nel frattempo la Disney ha annunciato anche il calendario delle prossime uscite annunciate alla D23:

Fonte: Deadline