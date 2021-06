Secondo quanto riportato da The Wrap (X-Men: L’inizio, Cattivi vicini) vestirà i panni del primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern in un biopic che verrà diretto da, anche autore della sceneggiatura.

Il film sarà intitolato They Are Us e si ambienterà nella settimana successiva all’attacco terroristico avvenuto nel 2019 contro la comunità musulmana nella città di Christchurch. Persero la vita 51 persone e 49 rimasero ferite. In seguito all’attacco la Ardern radunò il parlamento neozelandese per approvare il divieto sulla maggior parte delle armi semi automatiche e fucili d’assalto. La pronta risposta di Jacinda Ardern al terribile attacco terroristico fu elogiata in tutto il mondo.

Tra i produttori del progetto figurano Ayman Jamal, Stewart Till, Andrew Niccol e Philippa Campbell. Le riprese avranno luogo in Nuova Zelanda. La sceneggiatura è stata sviluppata con il consulto di diversi membri delle moschee colpite dalla tragedia.

Di recente abbiamo visto l’attrice in film come Irresistibile, Amiche in affari, I Am Mother, Instant Family, Peter Rabbit, Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, Insidious: L’ultima chiave, I Love You, Daddy, X-Men: Apocalisse, Cattivi vicini 2, The Meddler, Spy, Annie – La felicità è contagiosa e nella miniserie tv Mrs. America.

Prossimamente apparirà sul piccolo schermo nelle serie Physical e al cinema in Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga.

