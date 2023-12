Deadline riporta in esclusiva che Kari Skogland, regista di The Falcon and the Winter Soldier, dirigerà The Age of Legends, il primo episodio di una trilogia che esplorerà le origini della serie di libri di Robert Jordan, La ruota del tempo.

La sceneggiatura sarà firmata da Zack Stentz, autore dello script di Thor, X-Men: L’inizio e Jurassic World: Nuove avventure.

Il primo film sarà ambientato molti millenni prima rispetto ai fatti raccontati nei libri, in un periodo noto come l’Epoca Leggendaria. La storia sarà complementare con quanto raccontato nella serie tv prodotta dalla Sony Pictures Television e dagli Amazon Studios in arrivo a fine anno.

I film saranno prodotti da Rick Selvage e da Larry Mondragon della iwot productions, e da Ted Field e Justin Smith della Radar Pictures.

Skogland ha diretto non solo la serie Marvel, ma anche episodi diThe Handmaid’s Tale, The Walking Dead e House of Cards, oltre al film di prossima uscita Wind River: Rising.

