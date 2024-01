Deadline ha diffuso in esclusive le prime foto ufficiali di Rust, il western scritto e diretto da Joel Souza.

Nei primi due scatti notiamo il lavoro della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, morta in seguito a un incidente sul set. Gli altri tre sono invece firmati da Bianca Cline, ingaggiata per sostituirla quando la produzione è ripartita ad aprile 2023 allo Yellowstone Film Ranch in Montana, a 18 mesi dal tragico incidente.

Il 21 ottobre 2021, lo ricordiamo, Baldwin stava puntando una pistola verso Hutchins per provare una scena in cui doveva sparare in direzione della macchina da presa, quando è partito un colpo uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista Joel Souza.

La trama di Rust, sviluppata da Souza e Baldwin, ruota attorno a un ragazzino di 13 anni, costretto a cavarsela da solo assieme al suo fratello minore dopo la morte dei loro genitori alla fine dell’800 in Kansas. Il ragazzino intraprende un viaggio violento e straziante con suo nonno (Baldwin) dopo che viene condannato all’impiccagione per l’omicidio involontario di un allevatore locale.

