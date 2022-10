Ryan Reynolds e T.J. Miller hanno chiarito dopo il “fraintendimento”

Dopo aver dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare a lavorare con Ryan Reynolds dopo un’esperienza negativa sul set di Deadpool 2, T.J. Miller ha spiegato durante un’intervista con Jim Norton & Sam Roberts per SiriusXM che lui e il volto del Mercenario Chiacchierone hanno chiarito, mettendo così da parte ogni rancore.

“Si è trattato di un fraintendimento” ha commentato Miller, spiegando di esser stato contattato dal collega dopo la diffusione delle ultime notizie. “Ho risposto alla sua email e adesso è tutto a posto“.

Miller ha poi aggiunto di aver già avuto problemi in passato per il fatto “di non pensare alle ripercussioni quando dico qualcosa” e che “è stato bellissimo da parte sua dire: ‘Ehi, ho sentito che te la sei presa per quella cosa’. Io praticamente gli ho detto: ‘Ma no, non me la sono presa’ e abbiamo risolto molto velocemente“.

L’attore ha poi aggiunto che gli era sembrato di aver detto anche cose molto positive sul collega, ma che alla fine le sue parole sono state estrapolate dal contesto, dipingendo una situazione più drastica di quanto non fosse.

Ryan Reynolds e T.J. Miller sono apparsi insieme nei primi due film di Deadpool.

