Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Saltburn è finalmente uscito anche in Italia: il film di Emerald Fennell ha dominato la classifica di Prime Video durante il weekend di Natale, e sta facendo parlare di sé non solo la vicenda che racconta, ma anche per una lunga scena finale nella quale il protagonista Barry Keoghan danza completamente nudo.

La regista Emerald Fennell ha svelato che in un primo momento il finale era diverso, e Keoghan ha spiegato che in una prima versione della sceneggiatura il suo personaggio si recava a colazione, dove il maggiordomo gli avrebbe servito delle uova poco cotte (un riferimento a una scena precedente nel film). Invece, nel vero finale vediamo Oliver ballare in giro per Saltburn completamente nudo, con in sottofondo Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis-Bextor. Un’idea che non ha messo in difficoltà Keoghan:

Mi è sembrata completamente giusta. È un senso di proprietà. È la mia casa. È sentirsi completamente sicuri di “poter fare ciò che vuoi in questa villa. Posso spogliarmi completamente e ballare il valzer in giro perché questo posto è mio”. Sì, è stato divertente. Quando mi hanno detto che sarei stato completamente nudo, mi sono detto… ehhh. Ma dopo il primo ciak, ero pronto a rifarlo. Ho proprio detto: “Rifacciamola. Andiamo di nuovo”. Alla fine, te ne dimentichi, anche perché creano un ambiente completamente confortevole che ti fa sentire a tuo agio, ti permette di concentrarti e dire “Ok, lo stiamo facendo per raccontare questa storia”.

Aggiunge Fennell:

La scena concepita inizialmente non aveva questo senso di trionfo post-coitale. Se abbiamo lavorato bene, il pubblico dovrebbe essere dalla parte di Oliver. Non ti interessano gli atti che ha compiuto: vuoi solo che raggiunga l’obiettivo. Ti senti schifato e, allo stesso tempo, dalla sua parte. È una specie di danza col diavolo. Alla fine, quindi, serviva davvero una vittoria, qualcosa di dissacrante.

Barry Keoghan è veramente nudo nella scena finale?

Il più delle volte nelle scene di nudo integrale vengono utilizzate delle protesi, o la computer grafica, sia per evitare agli attori l’imbarazzo di mostrarsi nudi sul set, sia per motivi di sicurezza e/o sanitari. Ma in questo caso, Keoghan ha accettato di girare la scena completamente nudo, motivo per cui viene mostrato il più delle volte di schiena o in silhouette. La coreografa Polly Bennett ha spiegato a Vulture:

È un bellissimo ballerino, nel senso che è molto atletico e sportivo, quindi comprende il suo corpo in modo sportivo. Raccontiamo una storia attraverso i suoi movimenti: va verso la porta, si tira indietro, osserva la stanza, guarda le fotografie di famiglia mentre passa… Tutte queste cose sono state inserite perché non volevamo sembrasse un ballerino professionista che si muove nel corridoio; sembrava più un groove, come quando hai la musica accesa e sei spensierato. La cinepresa si muove dietro di lui, abbiamo adattato o creato alcune mosse in modo che non fosse uno spettacolo completamente Full Monty per tutto il tempo. Ho dovuto togliere un paio di giri e rotazioni che avevo inserito perché mostravano giusto un po’ troppo “le cose” in movimento, il che avrebbe potuto distrarre il pubblico dal messaggio principale e dal motivo della danza. […] Prima dell’inizio delle riprese della scena, Barry sembrava un po’ agitato, e diceva “andrà tutto bene, dai”. Ma dopo il primo ciak, la troupe si è mostrata davvero entusiasta, e la sua fiducia è aumentata. Dopo un paio di ciak, Barry aveva registrato la scena col cellulare e andava in giro a mostrarla a tutti: a quel punto era molto sicuro di sè e fiero di ciò che aveva fatto.

Le riprese sono state organizzate in un “set chiuso”, ovvero con meno troupe possibile e la presenza di un coordinatore d’intimità. La sequenza è stata girata 11 volte, e dopo il settimo ciak era “tecnicamente perfetta”, ma non aveva ancora raggiunto quella “gioia infernale” che voleva che Oliver esprimesse, come spiega Fennell:

Barry, va detto, ha girato altri quattro ciak finché non siamo arrivati a quello che vedete sullo schermo, che mostra questa fottuta joie de vivre totale per la quale è impossibile non parteggiare.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

