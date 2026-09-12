La fiaba oscura di Guillermo del Toro su Prime Video nasconde un messaggio che tutti dovrebbero conoscere

Pubblicazione: 12 settembre alle 17:00

Il labirinto del Fauno, disponibile su Prime Video, non è solo una fiaba oscura. È un cinema dentro il cinema, dove Guillermo del Toro costruisce una doppia narrazione che si riflette come in uno specchio deformante: da una parte la Spagna del dopoguerra civile, dall'altra un regno sotterraneo popolato da creature fantastiche e prove impossibili. Ma qual è il vero significato che tiene insieme questi due mondi apparentemente distanti? La risposta sta in Ofelia, una bambina che cerca disperatamente una via di fuga dalla sua realtà. Dopo la morte del padre, sua madre si è risposata con il Capitano Vidal, un ufficiale fascista la cui sola presenza minaccia ogni senso di sicurezza. Il patrigno non è solo un personaggio negativo: è l'incarnazione stessa dell'autoritarismo, della violenza legittimata, del potere che schiaccia i più deboli. Di fronte a questo incubo concreto, Ofelia si rifugia in un viaggio interiore sempre più fantastico, sempre più estremo.





Del Toro ha sempre sostenuto che il film è, nella sua essenza, una storia semplice che attinge alla tradizione delle fiabe classiche. Non a caso i personaggi funzionano come archetipi:. Ogni elemento fantastico che Ofelia incontra può essere letto come il suo modo di dare senso al caos che la circonda, esattamente come le fiabe hanno sempre fatto: tradurre concetti complessi in immagini comprensibili.. Simboleggia le figure autoritarie predatorie che divorano i vulnerabili, e del Toro stesso ha ammesso che rappresenta una critica nemmeno troppo velata alla Chiesa cattolica e al suo storico silenzio di fronte alle atrocità del franchismo.

È un potere che finge cecità finché non viene disturbato, poi divora senza pietà. Ma il cuore pulsante del significato del film risiede nella scelta e nella disobbedienza. Il Fauno affida a Ofelia tre prove per permetterle di tornare al suo posto come regina del mondo sotterraneo. Eppure, costantemente, la bambina disobbedisce alle istruzioni. Mangia il cibo proibito nel regno dell'Uomo Pallido. Rifiuta di versare il sangue innocente di suo fratello. Le sue decisioni non sono sempre le più sicure, ma sono guidate da una bussola morale interiore che rifiuta la cieca obbedienza. Questa stessa dinamica si ripete nel mondo reale attraverso i ribelli che resistono al regime di Vidal. Come Ofelia nel labirinto, anche loro scelgono di fidarsi della propria coscienza invece di sottomettersi all'autorità costituita. Mercedes, in particolare, vive un percorso parallelo a quello di Ofelia: entrambe affrontano le proprie prove, entrambe sfidano il mostro, entrambe rischiano tutto per ciò che è giusto.

Del Toro costruisce questa architettura narrativa basandosi sulla ripetizione simbolica, uno degli elementi fondamentali delle fiabe. Lo psicologo Bruno Bettelheim teorizzava che le favole tradizionali servissero inizialmente a spiegare fenomeni naturali incomprensibili, per poi evolversi in strumenti di comprensione psicologica del comportamento umano. Il labirinto del Fauno prosegue questa tradizione millenaria, usando iconografie specifiche per portare elementi fiabeschi nel mondo reale e mostri per esprimere un intero arazzo di moralità umana. Ed è qui che emerge la verità più scomoda e potente del film: per quanto l'Uomo Pallido faccia paura, per quanto il Fauno sia ambiguo e potenzialmente pericoloso, i veri mostri sono e restano gli esseri umani. Il Capitano Vidal è infinitamente più terrificante di qualsiasi creatura del labirinto. La sua violenza metodica, la sua crudeltà calcolata, la sua totale assenza di empatia rappresentano un orrore concreto e storico che nessuna fantasia può eguagliare.



