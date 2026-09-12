Su Prime Video, il capolavoro tecnico di Steve McQueen (che però lascia lo spettatore disconnesso)

Pubblicazione: 12 settembre alle 16:00

Quando parliamo di 12 anni schiavo, disponibile su Prime Video, parliamo di un film che nessuno può permettersi di liquidare con leggerezza. Diretto da Steve McQueen e sceneggiato da John Ridley, questo adattamento cinematografico delle memorie di Solomon Northup è tecnicamente impeccabile, visivamente sbalorditivo, interpretato con intensità da Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender. Eppure, dietro la patina di perfezione formale, si nasconde un paradosso che continua a dividere critica e pubblico: un'opera che racconta l'orrore della schiavitù con precisione chirurgica, ma che alla fine lascia lo spettatore emotivamente disconnesso, senza aver davvero aggiunto qualcosa di nuovo alla conversazione su quel capitolo oscuro della storia americana. La storia è quella di Solomon Northup, violinista nero e uomo libero di New York che nel 1841 accetta ingenuamente un'offerta di lavoro da due sconosciuti.

Una cena, del vino, e al risveglio l'incubo: drogato, rapito, venduto come schiavo nel profondo Sud. Impossibilitato a far sentire la propria voce, Solomon attraversa un inferno fatto di umiliazioni, violenze fisiche e psicologiche, fino a finire nelle mani di Edwin Epps, proprietario di piantagioni sadico e spietato.. Il direttore della fotografia Sean Bobbitt trasforma il Sud del XIX secolo in un inferno visivo: tramonti infuocati, paludi insidiose, campi di cotone arsi dal sole. L'editing di Joe Walker gioca con parallelismi sottili, mentre la colonna sonora di Hans Zimmer si mantiene per lo più discreta, salvo esplodere in tonalità da horror movie durante il trasporto di Solomon verso Sud via nave.Ed è proprio qui che emerge il primo problema:. La fotocamera non distoglie lo sguardo, e lo spettatore è costretto a confrontarsi con la brutalità. Ma questa scelta, per quanto coraggiosa, rischia di trasformare il film in quello che alcuni hanno definito "torture porn per cinefili". Non perché McQueen mostri violenza gratuita, ma perché la sceneggiatura di Ridley non fornisce il contrappeso necessario: una caratterizzazione profonda dei personaggi che dia significato a tutta quella sofferenza.. Chi è davvero Solomon, al di là del suo ruolo di vittima eroica? Quali sono i suoi pensieri più intimi, le sue paure specifiche, i suoi meccanismi di sopravvivenza psicologica? La sceneggiatura lo mantiene a distanza, trasformandolo più in un simbolo che in una persona reale e tridimensionale.

Il vero nodo critico è questo: 12 anni schiavo evita di essere exploitation a buon mercato grazie alla maestria tecnica di McQueen, ma la sceneggiatura di Ridley riduce la schiavitù a un concetto astratto invece che a un'esperienza umana complessa. Le atrocità mostrate sullo schermo non sfidano davvero lo spettatore a interrogarsi, a scavare dentro se stesso. Si resta orrificati, certamente, ma la distanza emotiva impedisce quella riflessione profonda che il tema richiederebbe. McQueen ha reso il film più accessibile rispetto ai suoi lavori precedenti, ma questo approccio più mainstream ha paradossalmente creato un distacco. L'esperienza diventa forte ma vuota, come attraversare un viaggio kafkiano senza trovare catarsi o comprensione più profonda. Il film funziona come meditazione visiva sulla resistenza dello spirito umano di fronte all'orrore assoluto, ma non come contributo sostanziale al dibattito sulla schiavitù.



