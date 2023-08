Tramite Vanity Fair sono approdate le prime immagini ufficiali di Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell (regista di Una donna promettente nominata all’Oscar) che farà il suo esordio al BFI London Film Festival il prossimo 4 ottobre.

L’opera viene descritta come una storia vicina a Il talento di Mr. Ripley, “un perfido racconto di privilegio e desiderio”. La vicenda inizia nei primi anni duemila, e segue lo studente Oliver (Barry Keoghan) che, faticando a trovare il suo posto all’università di Oxford, si trova attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, la lussuosa casa in campagna della sua eccentrica famiglia, per un’estate… indimenticabile.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Il film è prodotto da MRC e LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, e uscirà al cinema negli USA il 24 novembre grazie a MGM e Amazon Studios. Nel cast anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan.

Classifiche consigliate