A marzo del 2023, Sam Neill, amatissima star di Jurassic Park di Steven Spielberg e Il seme della follia di John Carpenter, rendeva noto di avere un cancro al terzo stadio, appartenente ai linfomi non-Hodgkin: per la precisione si tratta di un Linfoma angioimmunoblastico a cellule T che aggredisce il sangue.

La star neozelandese aveva notato i primi sintomi a marzo del 2022, quando si era accorto di avere delle ghiandole ingrossate mentre era a Los Angeles per promuovere Jurassic World: il dominio. Poco dopo ha cominciato le cure chemioterapiche che, però, non hanno portato a risultati apprezzabili. Motivo per cui gli è stata poi proposta una cura sperimentale estremamente costosa a cui deve sottoporsi una volta al mese (nel frattempo l’azienda che la produce ha iniziato a offrirgliela gratuitamente perché è sopravvissuto). L’attore aveva spiegato che si trattava di un processo debilitante che lo fa sentire “completamente a pezzi per due giorni” ogni volta che la assume. Tuttavia sembrava funzionare: “Non sono del tutto guarito, ma non c’è cancro nel mio corpo”, dichiarava Sam Neill in quei giorni.

Adesso la doccia fredda.

In una nuova intervista, l’interprete del Dott. Alan Grant spiega che, dopo 12 mesi di remissione del cancro, la cura sperimentale è destinata a esaurire il proprio effetto. Cosa, questa, di cui è stato chiaramente informato dallo staff medico che lo ha in cura. A preoccuparlo, ammette, non è tanto la prospettiva di morire, quanto quella di non poter lavorare.

Lo so che ce l’ho, ma non mi interessa davvero. È qualcosa fuori dal mio controllo. Se non posso controllare qualcosa cerco di farmi trascinare. Sono preparato e non ho paura di morire. È il pensiero di ritirarsi dalla recitazione che mi riempie di orrore.

