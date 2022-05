Come noto i tre protagonisti di Jurassic Park,, Laura Dern e Jeff Goldblum, torneranno in scena in, il terzo capitolo della saga sequel cominciata nel 2015. Il blockbuster targato Universal e Amblin sarà disponibile, solo al cinema, a partire dal 2 giugno.

In una chiacchierata fatta con Fandango, Sam Neill ha spiegato quello che Jurassic World fa, di diverso, rispetto a Jurassic Park, un elemento che ha a che vedere con la presenza di Chris Pratt nel nuovo franchise.

Chris Pratt è un eroe d’azione davvero genuino ed è qualcosa che noi non abbiamo mai davvero fatto. Mi spiego: noi eravamo come dei nerd che si ritrovavano in una situazione davvero spiacevole. Chris Pratt è straordinario. Non ho mai davvero considerato tutto il set di abilità che ti serve per essere un eroe d’azione. Lo trovo davvero straordinario.

Insomma, secondo Sam Neill, la principale differenza fra la saga di Jurassic Park e quella di Jurassic World, sta nel fatto che un attore come Chris Pratt ha tutto quel set di abilità necessarie a interpretare dei ruoli più action come, di fatto, è il personaggio che interpreta nella pellicola di Colin Trevorrow.

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 2 giugno 2022.

Fonte: Fandango su YouTube