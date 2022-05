è attualmente nei cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia, la pellicola che ha diretto per i Marvel Studios che segna il suo ritorno dietro alla macchina da presa dopo una pausa durata nove anni. Il suo ultimo film, Il grande e potente Oz, è difatti uscito nel 2013.

In questi nove anni, Sam Raimi è stato molto attivo sul fronte della produzione sia televisiva che cinematografica, nel 2019 lo avevamo ad esempio intervistato per parlare di Crawl – Intrappolati, ma naturalmente l’uscita di questo secondo Doctor Strange ha riacceso l’interesse di tutti nel vederlo attivo in veste di regista e non solo di producer.

E a proposito di regia, in un’intervista con Cinema Blend, Sam Raimi ha rivelato che gradirebbe molto dirigere un film basato su un’opera di Stephen King.

Il filmmaker ha spiegato:

Certo, amerei dirigere un film basato su King. Adoro Shining, ma c’è qualcuno che ci ha già lavorato. E anche Carrie, ma pure lì hanno già dato. Ma c’è questa raccolta, A volte ritornano, che è davvero brillante. Ci sono storie che sarebbero perfette per essere portate sul grande schermo. Anche Rob Reiner ha fatto un gran film che volevo fare pure io. Ci sono davvero un mucchio di storie scritte da King con le quali vorrei avere a che fare. Magari in futuro potremo lavorare insieme.

Doctor Strange nel multiverso della follia è uscito il 4 maggio nei cinema italiani, distribuito, ovviamente, dalla Disney.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

