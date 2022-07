Samaritan: il film con Sylvester Stallone dal 26 agosto su Prime Video, ecco il poster e nuove immagini

Samaritan, un nuovo progetto sviluppato dallo sceneggiatore Bragi F. Schut e dalla Balboa Productions di Sylvester Stallone, sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 26 agosto.

Qua sotto trovate le immagini e i poster promozionali:

Julius Avery (Overlord) ha diretto il progetto il cui cast comprende Sylvester Stallone, Javon Walton, Martin Starr (Silicon Valley), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Moises Arias (Hannah Montana).

La sceneggiatura di Samaritan è stata scritta da Bragi F. Schut (Escape Room).

La MGM ha sviluppato il film con Stallone e Braden Aftergood della Balboa, mentre Schut figura come produttore esecutivo.

