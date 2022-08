Samaritan: la co-star Pilou Asbæk racconta cosa ha imparato da Sylvester Stallone lavorando al film

In un’intervista con Screenrant, l’attore Pilou Asbæk (noto per il ruolo di Euron Greyjoy in Game of Thrones) ha raccontato com’è stato lavorare con Sylvester Stallone per Samaritan (LEGGI LA RECENSIONE), e cosa ha imparato da quest’esperienza. Nel film, ora disponibile su Prime Video, Stallone veste i panni di Joe Smith, un uomo che si nasconde dal resto del mondo e che il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta sia il leggendario vigilante dichiarato morto 25 anni prima. Asbæk interpreta l’antagonista Cyrus, che cerca Smith per ucciderlo e diventare la nuova “Nemesi” della città. Ecco dunque i ricordi dell’attore:

ll mio momento preferito con Sylvester Stallone è stato ogni momento con Sylvester Stallone, perché è fantastico. Sly è incredibile, è una leggenda. Fa ancora molte delle sue acrobazie, è estremamente generoso e mi ha fatto ripercorrere tutta la sua carriera dandomi molti consigli e trucchi per fare acrobazie e sequenze d’azione e per creare personaggi. Mi sento così grato e fortunato per aver potuto lavorare con lui, perché nessuno mi porterà mai via quest’esperienza!

Julius Avery (Overlord) ha diretto il progetto il cui cast comprende anche Martin Starr (Silicon Valley), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Moises Arias (Hannah Montana). La sceneggiatura di Samaritan è stata scritta da Bragi F. Schut (Escape Room).

La MGM ha sviluppato il film con Stallone e Braden Aftergood della Balboa, mentre Schut figura come produttore esecutivo.

FONTE: Screenrant