Guarda, insomma, siamo tutti… gli attori sono mercenari, è quello che facciamo, recitiamo per chi recitiamo.

Nel corso di una chiacchierata con il podcast Happy Sad Confused (via The Direct ),ha parlato della possibilità di ritrovarsi a recitare in un film DC. Sull’ipotesi che sia troppo “leale” nei confronti della Marvel per farlo, l’attore ha risposto:

Ha poi parlato del suo rapporto con i fumetti:

Amo i fumetti, li leggo da sempre, ma a dir la verità non li leggo neanche quelli Marvel. Quando ho scoperto di Nick Fury con il mio aspetto mi è capitato di vedere un fumetto e dire: “Che ci faccio su questa copertina?”, tutto qui. Leggo i fumetti DC da tutta la vita, ci sono passato con Superman, Batman, Silver Surfer, Aquaman… ero un nuotatore, andavo matto per la DC. Ma non so che stiano facendo a livello cinematografico…

L’attore ha concordato con il conduttore sul fatto che “la Marvel ha capito la formula”, mentre la DC sta “provando un po’ di tutto”.