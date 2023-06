È di qualche giorno fa la notizia che la Disney (inclusi i Marvel Studios e la Lucasfilm), una delle presenze solitamente più attese al Comic-Con di San Diego, salterà l’edizione del 2023 e non organizzeranno alcun panel in Sala H. Ora Variety fa il punto sugli altri studios, rivelando che quest’anno non ci saranno panel nemmeno di Sony Pictures, Universal Pictures e Netflix (che solo qualche giorno fa ha tenuto il Tudum a San Paolo del Brasile). Anche il network HBO salterà la manifestazione.

A un mese dall’inizio della fiera, che si terrà dal 19 al 23 luglio, sembra che le uniche presenze confermate siano la piattaforma streaming MAX, la Paramount Pictures (che dovrebbe presentare il film d’animazione delle Tartarughe Ninja), Prime Video (che dovrebbe presentare The Boys: Gen V e la seconda stagione de La Ruota del Tempo). Non si sa ancora se la Warner Bros., il canale televisivo NBC e gli streamer Paramount+ e Peacock ci saranno. Molto dipende da un eventuale sciopero degli attori del sindacato Screen Actors Guild, che potrebbe scattare nei primi giorni di luglio e paralizzare definitivamente Hollywood. Ma anche lo sciopero degli sceneggiatori, in corso da 50 giorni, potrebbe causare non pochi problemi agli studios in caso partecipassero al Comic-Con.

È una doccia fredda per il San Diego Comic-Con, che negli ultimi 15 anni è diventato sempre più centrale per la promozione dei blockbuster e cinecomic in uscita, beneficiando di grandissima visibilità (e quindi partecipazione da parte dei fan). Già colpita pesantemente dalla pandemia, la manifestazione potrebbe quindi ridimensionarsi tornando a concentrarsi soprattutto sui fumetti (rimane una delle fiere del fumetto più grandi al mondo).

Interpellato da Variety, un portavoce del Comic-Con ha dichiarato:

Riguardo allo sciopero e ai possibili effetti sul Comic-Con, tendiamo a evitare speculazioni o previsioni. Ci limiteremo a dire che speriamo si risolva tutto rapidamente con una soluzione che benefici tutte le parti permettendo a tutti di continuare a fare il lavoro che amano. Fino ad allora, continueremo diligentemente a lavorare all’evento estivo nella speranza di fare qualcosa di divertente, educativo e celebrativo come negli anni passati.

Gli appuntamenti del Comic-Con verranno annunciati a partire dal 5 luglio.

San Diego Comic-Con: le notizie più importanti

Classifiche consigliate