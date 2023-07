La Lionsgate ha diffuso in rete un’immagine e il primo poster di Saw X, decimo capitolo del noto franchise di Saw.

Il poster ci mostra una nuova, inquietante tortura. L’immagine invece è interamente dedicata all’iconica marionetta Billy, mascotte della saga.

Potete vedere il materiale qua sotto

La trama del nuovo film è ancora sotto chiave, ma lo studio ha promesso che il film catturerà “i cuori dei fan e altre parti del corpo con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere”.

La pellicola approderà al cinema il 29 settembre 2023 e sarà diretta da Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, nonché montatore dei primi cinque film e Saw: Legacy.

FONTE: Impawards

