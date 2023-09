Vulture ha condotto un’indagine approfondita su Rotten Tomatoes, il celebre aggregatore di recensioni, esponendo le falle nel suo sistema.

Nel farlo è emerso che l’ufficio stampa noto come Bunker 15 avrebbe pagato dei critici per scrivere delle recensioni positive su Ofelia – Amore e morte (Ophelia), il film del 2018 diretto da Claire McCarthy con protagonista Daisy Ridley.

Fonti del giornale hanno spiegato che l’ufficio stampa pagava circa 50 dollari (o poco più) per ogni recensione positiva puntando a critici meno noti, sottopagati o bisognosi di lavoro.

L’obiettivo era uno: dare a Ophelia un punteggio positivo per attirare distributori internazionali e così è stato: circa un mese dopo aver ottenuto il certificato di “Fresh”, la IFC Films ha annunciato che avrebbe distribuito il film negli Stati Uniti.

Il fondatore di Bunker 15, Daniel Harlow, ha negato che la compagnia avrebbe preso parte a una “cospirazione” per dare al film maggiore rilievo, scaricando le responsabilità su terzi:

Abbiamo migliaia di critici nelle nostre liste. Una manciata di loro ha messo in piedi un sistema per permettere a registi e produttori di sponsorizzare o pagarli per una loro recensione.