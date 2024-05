È passata una manciata di giorni da quando OpenAI ha pubblicato una nuova versione di ChatGPT chiamata ChatGPT 4o con un’assistente vocale la cui voce ricordava, in modo molto marcato, quella di Scarlett Johansson nel film Her – Lei di Spike Jonze (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un contesto molto delicato circa l’uso e lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale – anche e soprattutto nelle varie questioni collegate a lavori di tipo creativo – la cosa ha generato una certa ironia, ma anche sdegno per il “plagio” tanto che la compagnia ha dovuto sospendere la voce spiegando quanto segue:

Crediamo che le voci dell’IA non dovrebbero imitare deliberatamente la voce distintiva di una celebrità. La voce di Sky non è un’imitazione di Scarlett Johansson, ma appartiene a un’altra attrice professionista che utilizza la propria voce naturale. Per proteggere la loro privacy, non possiamo condividere i nomi dei nostri talenti vocali. Abbiamo ricevuto domande su come abbiamo scelto le voci in ChatGPT, in particolare quella di Sky. Stiamo lavorando per sospendere l’uso di Sky mentre affrontiamo tali questioni.