Scream 6: domani il nuovo trailer, Hayden Panettiere è Kirby nella prima foto

A meno di due mesi dall’arrivo in sala, online sta per approdare un nuovo trailer di Scream 6, la pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett.

A seguire trovate un piccolo estratto del trailer che sarà online domani pomeriggio:

EW intanto ha diffuso una serie di nuove immagini tra cui possiamo ammirare

Dermot Mulroney (“Detective Bailey “) stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.”

Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.”

Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), left, and

Courteney Cox (“Gale Weathers”) stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.”

L-r, Melissa Barrera (“Sam Carpenter”) , Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”) and Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”) star in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.”

Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group’s “Scream VI.”

Nel cast di Scream 6 troveremo Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 9 marzo 2023.

Trovate tutte le in formazioni sul film nella nostra scheda!