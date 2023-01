Scream 6, lo sceneggiatore del primo film loda il nuovo capitolo: “L’ho adorato”

In una recente intervista con SyFy Wire, Kevin Williamson ha parlato di Scream 6, in arrivo tra pochi mesi, lodando il sesto capitolo.

Lo sceneggiatore del film originale ha apprezzato particolarmente il nuovo film:

Non mi sembra un sesto episodio, ma una grossa, enorme e fresca reinvenzione. L’ho amato con tutto me stesso, l’ho visto con il sorriso stampato in faccia. Più bello di quanto pensassi, è stato bellissimo trovarsi a New York. Il film sembra qualcosa di nuovo e fresco, sembra proprio un altro film.