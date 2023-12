Sean Gunn ha un nuovo ruolo nell’Universo DC: dopo aver interpretato Weasel in The Suicide Squad (che tornerà anche nella serie animata Creature Commandos), e aver ottenuto il ruolo di G.I. Robot nel doppiaggio (sempre in Creature Commandos), ora il fratello di James Gunn interpreterà una nuova iterazione di Maxwell Lord nei prossimi film del franchise. Nel dare la notizia, Deadline afferma che il personaggio potrebbe essere solo citato in Superman: Legacy, ma avrà un ruolo più importante nei film successivi della saga.

Maxwell Lord, lo ricordiamo, è stato interpretato recentemente da Pedro Pascal in Wonder Woman 1984.

Nei fumetti, Lord si presenta come uomo d’affari e filantropo che ha l’obiettivo di controllare la Justice League. Ben presto diventerà uno dei villain più noti della DC.

