In una nuova intervista rilasciata a Kcrw il CEO diTed Sarandos ha parlato di come, secondo lui, potrebbe configurarsi il panorama dell’intrattenimento – e della fruizione cinematografica – nel post pandemia e di come, a suo modo di vedere, le major di Hollywood dovrebbero rispondere e reagire a questa peculiare situazione.

Secondo il boss di Netflix la chiave è seguire quelle che sono le necessità del pubblico:

Devi seguire il pubblico. E se il pubblico non si fa vivo nei cinema, ma dimostra di voler fruire un contenuto a casa, ti devi adattare. Vedere un film al cinema potrebbe diventare sempre più raro. È difficilissimo cercare di capire come si configureranno i comportamenti post-pandemia e quelle che potranno essere le relative variazioni. L’industria del cinema in sala è un’infrastruttura enorme che richiede il supporto degli schermi che, alla fine della fiera, necessita del sostegno dei fan e del pubblico.

Quale sarà, dunque, la missione delle major secondo il CEO di Netflix? Adattarsi o morire.

Quando cambia il business, quando i comportamenti del consumatore mutano drasticamente devi navigare in acque agitate. C’è chi potrebbe vedere una sfida nel nostro modello di business non diversificato. Ma la realtà dei fatti è che, per noi, è stata un’autentica benedizione non dover cercare di salvare il nostro modello di business. Perché nel momento in cui la salvezza di questo modello diventa il tuo ruolo principale, sei morto. Se ricordi, noi abbiamo già fatto la transizione dal DVD allo streaming. E non abbiamo speso neanche un minuto di tempo cercando di salvare il business del DVD. Il nostro futuro era lo streaming e se avessimo impiegato del tempo a tentare di salvare i DVD avremmo perso delle energie preziose che non sarebbero state convogliate nella creazione del business dell’online. L’importante era mettere il consumatore al primo posto. Una volta capito quello, devi andare all-in [come nel poker].

Cosa ne pensate di queste affermazioni del CEO di Netflix? Ditecelo nei commenti!