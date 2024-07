Simon Pegg ha parlato con l’Hollywood Reporter di quello che accade al suo personaggio nelle ultime puntate di The Boys 4, ma chiaramente, considerato che il film che ha lanciato la sua carriera, Shaun of the Dead (L’alba dei morti dementi in Italia), spegne quest’anno 20 candeline, è finito a discutere anche di quel lungometraggio e della possibilità di vedere, un giorno, un sequel.

Shaun of the Dead, noto appunto come L’alba dei morti dementi dalle nostre parti (dove all’epoca venne distribuito direttamente in home video dalla Universal) è il lungometraggio che ha inaugurato la popolare Trilogia del Cornetto di Edgar Wright (e Simon Pegg) che è poi proseguita con Hot Fuzz e La fine del mondo, in cui Pegg ha recitato di fianco a Nick Frost.

Un sequel senza una storia da raccontare

E allora cominciamo questo resoconto proprio su quello che Simon Pegg ha detto in merito a un possibile sequel de L’alba dei morti dementi.

Non penso proprio che avrebbe senso farlo. Sono un grande fan dei sequel. Alcuni dei miei film preferiti sono sequel. L’Impero colpisce ancora, Aliens. Faccio parte di un paio di franchise cinematografici che hanno sequel e reboot, e non è che io disprezzi i sequel in alcun modo, ma penso che alcune storie finiscano semplicemente. Alcune storie hanno un inizio, una parte centrale e una fine. Se dovessimo rivedere Shaun, se gli zombie tornassero, non ci sarebbe semplicemente una storia da raccontare. Dovremmo resettare tutto ciò che abbiamo creato in Shaun of the Dead, il viaggio che Shaun compie e conclude. Diventa una persona nuova, ma dovremmo poi smantellare tutto ciò per dargli un nuovo arco narrativo. Perché? La cosa migliore che possiamo fare con il cinema è sfidare le persone e far loro vedere cose che non hanno mai visto prima e vivere nuove esperienze. L’intrattenimento è la funzione più sopravvalutata dell’arte.

L’eredità dell’Alba dei morti dementi e della Trilogia del Cornetto

Simon Pegg ammette che i 20 anni che ci separano dall’uscita del film sono letteralmente volati:

A volte sembra ieri. L’anno scorso, quando mi sono reso conto che erano passati 20 anni da quando lo stavamo girando, ho come avuto questa bizzarro momento in cui realizzavo la cosa. Perché è rimasto nelle nostre vite per tutto questo tempo, non è mai davvero andato via. Ed è il meglio che puoi sperare come artista, se stai creando arte per intrattenimento: che quello che fai possa rimanere rilevante nella coscienza delle persone.

Poi aggiunge:

È davvero bello. Ci abbiamo messo il cuore e l’anima. Penso che lo abbiamo fatto per le giuste ragioni e con le giuste intenzioni. Non volevamo prendere delle scorciatoie. Volevamo fare e dare il meglio con tutti i film del Cornetto. Volevamo fare i migliori film possibili. E questo risale anche alla sitcom di Channel 4 Spaced. Abbiamo sempre voluto fare uno show che riuscisse a collegarsi con le persone a un livello piuttosto profondo. E mi sembra che potremmo essere riusciti a farlo, il che è bello.

Infine, ragionando su come Shaun of the Dead sia un film profondamente british, che non fa alcuna concessione all’umorismo in stile “americano” ma che è comunque riuscito a sfondare svariate barriere culturali dice:

È stata una conferma delle nostre intenzioni, che erano di fare un film esattamente così: molto, molto britannico. Non abbiamo fatto concessioni alla quello che potremmo definire come transatlantismo. Molte delle commedie romantiche britanniche lo farebbero o lo hanno fatto. Ricordo di aver rivisto Notting Hill, che è un film che adoro assolutamente, tra l’altro. È un film così bello. Ma inizia — a parte tutta la “bianchezza” delle persone a Notting Hill, che era un po’ imbarazzante — e la prima scena, finisce su una vetrata con Beavis and Butt-Head. Noi non volevamo farlo. Volevamo fare un film che fosse culturalmente specifico.

FONTE: The Hollywood Reporter

